穎崴董事會通過股利分派案，決議配發每股現金股利22元，亦創歷年新高，盈餘配發率約68.28％，則為近3年低點。以22日收盤價517元計算，現金殖利率約4.26％。公司將於6月21日召開股東常會，全面改選董事。

穎崴2022年第四季合併營收17.09億元，季增9.91％、年增達80.96％。營業利益5.23億元，季增達19.98％、年增達88.19％，毛利率、營益率「雙升」至48.74％、30.62％。稅後淨利4.03億元，季增9.46％、年增達71.03％，每股盈餘11.79元，全數改寫歷史新高。

累計穎崴2022年合併營收51.22億元、年增達77.4％，營業利益13.42億元、年增達近1.27倍，毛利率45.33％、營益率26.21％，優於前年41.88％、20.5％。稅後淨利11億元、年增達1.26倍，每股盈餘達32.22元，全數改寫歷史新高。

雖然消費電子產品去年下半年起進入庫存調整，但穎崴CPU、GPU等主要客戶持續研發新世代晶片產品，AI及高速運算（HPC）應用新產品開案量大增，帶動對測試治具及探針卡需求，使穎崴去年營運逐季走揚，第四季營運續創新高，優於法人預期。