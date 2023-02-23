情侶外出約會金錢分配是門學問，一名男網友表示，近日和女友到連鎖水餃店吃飯，飯桌上女友想吃他盤子裡的兩顆水餃，事後他跟女友討兩顆水餃16元，對方先是愣了一會，拿出2000元給他，令他滿意地說，「還算妳懂得做人，若不還我錢，我就封鎖處理。」貼文引來萬名網友砲轟。

原PO近日於《靠北女友my girl》指出，近日他跟女友去連鎖水餃店用餐，女友點咖哩鍋貼，他點15顆高麗菜水餃，期間女友想吃吃看他的水餃，他夾了兩顆到女友的盤子裡。

結帳時原PO對女友說，「妳要給我16元，一顆水餃8元，妳不是吃兩顆嗎？」只見對方愣了一下說「喔……好。」這回應令他不爽怒轟「多吃我兩顆水餃，還我錢是這種態度？今天是妳求我跟妳吃這種低收入戶在吃的食物欸！」

事後女友給他2000元，原PO這才滿意地說，「我不是在乎那16元，不就是一點小錢嗎？只是覺得心裡不爽。」他還說若女友不還他錢，會封鎖處理，「算她懂得做人，知道我在生氣。」

貼文曝光，引發萬名網友留言，「你要不要聽聽看你在說什麼」、「你應該吃八方圓寂」、「嗯，有病要去看醫生」、「我到底看了什麼鬼」、「你這種人怎麼有女友，不要耽誤別人」、「趕快分手，不要耽誤女友」。