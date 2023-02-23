緯穎第四季合併營收達874.39億元，年增53.7%，創單季歷史新高。營業淨利54.68億元，稅前淨利49.63億元，稅後淨利39.5億元，每股盈餘22.59元。毛利率年增0.4%至8.4%，營益率年增0.3%至6.3%，稅後淨利率因匯兌損失及升息影響年減0.1%至4.5%。

2022年度合併營收達2928.76億元，年增52%。毛利率年增0.1%至8.2%，營益率年增0.2%至6.1%，稅後淨利141.75億元，稅後淨利率年增0.3%至4.8%。每股盈餘81.07元。2022年度合併營收、稅後淨利、基本每股盈餘均創歷史新高。

因應產業長期成長及客戶需求，公司為充實營運資金及擴增產能，本次董事會通過對美國子公司Wiwynn International Corporation增資美金4億元、馬來西亞子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN.BHD.增資美金5000萬元。

展望未來，資料中心產業長期成長，考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，或影響短期成長力道，公司會謹慎密切觀察，適時做出動態調整因應。