受惠於樓宇自動化、車用電子、伺服器/資料中心等各項業務穩定成長，台達電111年合併營收為3844.43308億元 年成長22.17%，創下歷史新高，營業毛利為1107.72563億元，年成長22.79%，合併毛利率為28.81%，年增0.14個百分點，營業淨利為414.38824億元，年成長32.12%，營業淨利率為10.78%，年增0.81個百分點，稅後盈餘為326.65728億元，年成長21.9%，創下歷史新高，每股盈餘為12.58元。

就第4季來看，由於進入傳統淡季，台達電第4季合併營收為1056.6028億元，季減0.5%，為單季歷史次高，營業毛利為296.1251億元，季減7.8%，單季合併毛利率為28.03%，營業淨利為107.77252億元，季減20.39%，營業淨利率為10.2%，稅後盈餘為79.10258億元，季減28.54%，每股盈餘為3.05元。

台達電董事會決議每股配發現金股息9.84元。

為因應充實營運資金、償還債務及/或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求，台達電董事會決議發行不超過新台幣500億元發行總額的國內無擔保普通公司債及/或永續發展債券。

台達電訂於112年6月13日召開股東會，並自112年4月15日起至112年6月13日止停止股票過戶登記。