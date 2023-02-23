近年全球服務型機器人需求高速成長，其中物流機器人在整體銷售量占34%，預估到2027年全球物流機器人的市場產值可達到494億美元；工研院開發的AMR無人智慧物流技術2022年在高雄大南方展中首度亮相後，經過半年的精進，打造出全臺第一個機器人外送員Cubot ONE，並將於高軟園區展開為期一年的試營運。

統一超表示，物流、外送需求在過去兩年快速成長，因應未來少子化、高齡化下人力短縮趨勢，統一超商整合集團資源加入工研院「AMR無人智慧物流技術」計畫，成為全台首家應用「AMR無人智慧物流技術」提供外送服務的零售業者，藉由零售場域與外送平台雙資源的整合與嫁接，提供全新無人式的快商務服務；經濟部技術處補助工研院打造全臺第一個機器人外送員「Cubot ONE」將自今年3月1日起在高雄軟體園區的7-ELEVEN軟科門市試營運AMR外送服務，Cubot ONE在技術上不但能在人潮中智慧避開障礙，還能遠端控制及進出狹窄的電梯；在服務上則與foodomo APP實際串聯，一鍵下單就可外送到園區各樓層，園區的上班族不用下樓外出，在辦公室就能輕鬆用手機APP點餐，享受機器人外送員送餐到門口的便利。

全新計畫首波針對辦公大樓的外食族群進行AMR營運測試，串聯7-ELEVEN軟科門市的商品與服務，提供智能外送美食服務，foodomo外送平台也規劃優惠活動，歡迎高軟園區的消費者下載foodomo APP，多多使用Cubot ONE外送服務，讓這項服務獲得更多消費意見回饋與精進，期待明年起正式營運，帶給全民新型態的外送商業模式。