隨著住宅家電補助政策推行，家電市場掀起一股汰舊換新潮，不僅實體門市詢問度翻倍，燦坤線上購物的搜尋量更有60%以上的顯著成長，各大國際大牌空調連月來更是買氣激升。現今買一級能效空調除了享有政府補助最高5000元，指定機種再下殺86折起，還有燦坤獨家VVIP尊榮安裝服務蓄勢待發，優惠活動自即日起至4月30日止。

各家空調品牌亦紛紛響應空調早鳥專案，推出期間限定促銷好禮。大金為歡慶30周年，即日起至7月底前凡購買大金變頻空調指定機種，每組最高現金回饋達7000元。