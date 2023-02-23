Intel近期發表針對HEDT(High-end Desktop)與工作站平台市場的Intel Xeon W處理器，取代之前的Intel Core X系列處理器，Intel Xeon W處理器不僅具高效能與高穩定性，更可支援超頻，優化高性能工作負載的整體表現；也因此，威剛領先業界、率先投入擴展工作站應用，推出DDR5 5600 R-DIMM超頻記憶體。

面對日益龐大複雜的運算作業與數據處理需求，工作站電腦強調的高階品質、高端硬體配置及擴充性，已無法完全滿足市場需求，而R-DIMM超頻記憶體製程嚴謹、品質穩定，較一般工作站記憶體效能更卓越，多工處理和圖形處理效率也有顯著提升，可應用於2D與3D繪圖、模擬分析或是影片剪輯，也因此超頻R-DIMM記憶體因應而生。

威剛DDR5 5600 R-DIMM記憶體速度達5600MT/s，採用SK Hynix A-die顆粒，比原生4800 R-DIMM記憶體頻寬增加28%，延遲降低12%，且提供16GB與32GB兩種容量款式，支援Intel XMP 3.0，提供專業人士高速資料傳輸頻寬及良好穩定性。

除此之外，ADATA DDR5 5600 R-DIMM記憶體也具有電源管理晶片(PMIC, Power Management IC)可提供更穩定的電源供應，以及On-die ECC與Side-band ECC雙重糾錯機制，為資料傳輸過程提供端對端的完整保護並提高準確性。

威剛DDR5 5600 R-DIMM超頻記憶體的高可靠與耐用度，可滿足商用工作站電腦的嚴苛需求，給予專業人士更多元的選擇。DDR5 5600 R-DIMM超頻記憶體預計於2023第二季正式導入市場，此外，目前也有可相容Intel Xeon平台的工業級DDR5 4800 R-DIMM記憶體可供選購。

ADATA超頻實驗室使用Intel Xeon w5-2455X處理器，搭配Supermicro X13SRA-TF主板與ADATA 5600 R-DIMM，穩定運行至5600 MT/s。

為將智財權效益發揮極大化，且落實ESG理念，威剛(3260)率記憶體模組同業之先，2022年首次申請智財管理認證，即順利通過審查，並獲頒國家級TIPS(台灣智慧財產管理規範)A級證書，成為智財管理示範案例企業。

由經濟部主導的TIPS為目前國內產、官、學、研界共通的技術規範，企業藉此導入系統化的智慧財產權管理制度，提升整體營運績效。威剛董事長陳立白表示，智財權為公司最重要的無形資產，威剛成立21年來不僅已累計逾千件的全球專利，並因妥善運用智財成功協助公司營運開疆闢土及建構保護網。

111年度通過TIPS驗證之企業達79家，創下歷年新高，未來經濟部工業局仍與跨部會攜手合作，持續推動上市櫃企業之智財治理，並將依企業需求從兩方面精進智財管理，一是將智財管理納入ESG的經營環境，運用智財助益企業的永續發展；二是導入創新管理模式，精進與優化智財管理效能。