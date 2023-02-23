精誠去年營收創新高，主要持續領導整合協奏數據經濟生態圈，秉持「a Data Software Company」的定位，持續透過5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）核心技術能力，在多雲混合架構下提供服務，除以成為台灣最大雲服務公司為目標，發展自有雲應用生態平台服務，也推出微服務品牌『精誠微雲』，集結近200位專業技術人才，打造台灣第一的微服務技術團隊。

另外，集團也成立專業資安服務子公司『智慧資安科技』，提供橫跨全台的資安維運監控服務，同時深耕企業電商服務，連結Martech解決方案，協助企業客戶在後疫時代發展創新商業模式。針對國際ESG永續浪潮，精誠也推動多項綠色科技落地應用，包含碳盤查/足跡、能源管理系統等，協助多家傳統製造業、高科技製造業運用軟體力節能減碳，掌握低碳轉型商機。

今年精誠將透過「雲端力」、「微服務力」、「數據力」、「演算力」、「軟體力」、「資安力」六大核心專長，專注提供資安、數據、雲端、維運與軟體開發等新型態服務，持續投資永續發展、企業電商化、新型態維運服務、智慧城市、數位政府、資安治理、健康社褔照護、智慧製造、微服務與雲服務等關鍵成長議題，並積極培養關鍵人才力、引進外部創新平台，共同探索、創新服務與商業模式，並在VAD、Industry、Mega SI三大生態圈站穩腳步，掌握商機。