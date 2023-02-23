早洩是最常見的男性性功能障礙，如何在性愛中增加持久度，甚至「金槍不倒」？三峽恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師提供一些方法，包括性行為前先自行在廁所排空、性愛時轉移注意力及控制好頻率，讓大家找回「性福」。

「高醫師，有沒有什麼方法可以金槍不倒啊？」高銘鴻在臉書發文指出，自從成為泌尿科醫師，不論是身邊友人還是診間病患，很多人都會問他這個問題，他則大方公開3個小撇步。

●臨陣尻槍

發生性行為前，先進廁所自己尻一發。高銘鴻解釋，打手槍射精後，會降低龜頭的敏感度，在接下來的性行為不會感受到那麼強烈的刺激，自然就可以延長時間。

●轉移焦點

在床上運動時，可以背一下九九乘法表、默念心經或是輕輕捏一下「小弟弟」，藉由痛覺轉移注意力，轉移注意力可以降低緊張感，讓你不一直想繳械。

●九淺一深

高銘鴻解釋，意思是要「控制好頻率」，一昧地瘋狂衝刺，自然很快就會想繳械，「慢慢的抽送，搭配間歇式的衝刺，覺得快結束時，就慢下來，藉由降低刺激來延長時間。」