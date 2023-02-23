一代巨星劉文正在當紅之際淡出演藝圈，30年來幾乎沒有公開露面過，日前卻被前經紀人夏玉順爆料烏龍死訊，引發軒然大波，對此，曾與他合作過的「寶島歌王」謝雷，受訪時就表示不解劉文正早就退出歌壇，為何要無端爆料對方死訊，至於談及夏玉順私下為人，他語帶保留表示：「聰明人一看就知道」。

根據《三立新聞網》報導，謝雷表示昔日有陣子遭禁唱，便將演藝重心轉往香港發展，因緣際會下經過友人牽線，認識在高雄秀場活動當包檔老闆的夏玉順，便開啟雙方合作機會，談及相處狀況，謝雷表示自己個性較獨來獨往，不太在乎對方好壞，雙方也沒有任何過節，只不過夏玉順有自己的脾氣，因此自己就做好本分該做的事，倘若不想唱就不唱。

不過談到與夏玉順合作的過往經驗，謝雷表示有唱過對方幾場秀場檔次，先是欲言又止表示：「這中間也是很多...」，接著更語帶保留指出：「夏的一切...聰明人一看就知道，也許久不相往來了」，似乎不願戳破對方私下真面目，對於先前烏龍爆料劉文正死訊，謝雷則是氣憤不平表示：「「夏玉順不知道在幹嘛！人家就已經不唱了，你去講那些幹嘛」。

夏玉順爆出劉文正烏龍死訊後，又傳出與華航機組人員爆出衝突，根據《聯合報》報導，他透過越洋電話澄清，強調並沒有在飛機上大鬧，只是長期失眠加上罹患憂鬱症及躁鬱症，導致身心狀況不佳，沒想到名聲卻遭破壞，他強調在還原事件始末後，會退出演藝圈。