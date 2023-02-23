大型賭場藏身林森北商業大樓 北市警深夜搗破帶回117人

台北市中山分局與刑警大隊接獲線報後，連日監控，昨天晚間前往突擊搜索，現場查獲有德州撲克、百家樂及麻將等賭桌賭具，並將現場負責人、工作人員還有賭客共117人，漏夜偵辦。（簡銘柱翻攝）

台北市林森北路一棟商業大樓內竟躲藏大型職業賭場，台北市中山分局與刑警大隊接獲線報後，連日監控，昨天晚間前往突擊搜索，現場查獲有德州撲克、百家樂及麻將等賭桌賭具，並將現場負責人、工作人員還有賭客共117人，漏夜偵訊。

警方表示，現場是棟十層樓的商業大樓，一樓是銀行，職業大賭場承租7、8兩層樓，7樓經營德州撲克、百家樂與麻將，8樓則為百家樂，郭姓及黃姓則為現場負責人，警方初步了解賭場是從2月初開張，至於兩家幕後經營者是否有所關連，將持續調查釐清。

據了解，兩賭場為了躲避警方查緝，派人在1樓把風，只有熟客上門，才會帶到7、8樓層，再開鐵門讓賭客入內聚賭，且樓下還裝設監視器，掌握大樓外狀況。

警方獲報後，昨天深夜11時許，出動大批警力，先逮捕在1樓的賭場把風工作人員，隨即前往7、8樓強行破門，當場搗破賭場，共逮捕郭姓、黃姓現場負責人，以及工作人員以及賭客共117人，現場查扣賭資籌碼5400萬餘元、現金94萬餘元，以及各式賭具、監視錄影設備等相關贓證物，全案訊後將依賭博罪嫌送辦。