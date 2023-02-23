信義房屋表示，受到俄烏戰爭、全球原物料及物價上漲，以及各國大幅升息等經濟利空因素影響，加上股市經過大幅修正，不少民眾購房金受到影響，房市出現近6年來首次衰退，買氣觀望氛圍濃厚導致交易量縮，仲介事業營收年減22.55%。而大陸在清零政策下，即便房市鬆綁調控政策，經濟疲軟仍影響開發事業銷售狀況，在交屋方面則認列營收15.92億元；台灣開發事業已完銷之「嘉和」案於111年底前首波交屋，當年度認列營收10.27億元，其餘將於112年第一季全數交屋；另一已完銷之「嘉品」案則預計於114年第一季起交屋，其率全台建案之先，與新北市府及資策會合作，打造E化節能宅，盼達到領頭羊作用，成就永續好生活。

信義房屋長期致力於公司治理，於去年5月全台急升3級警戒，在未延後召開股東會日期下，首批響應運用視訊平台輔助辦理實體會議。為持續落實股東行動主義，並促進股東參與股東會方式多元性，董事會決議今年股東會召開方式仍係透過視訊輔助之實體會議，以維護股東享有與親自出席股東會相同之完整權利。