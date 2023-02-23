國民黨前立委蔡正元21日在臉書轉發美國華府廣播節目主持人嘉蘭·尼克森（Garland Nixon）16日在Twitter的發文，披露了傳言美方有「毀台計畫」一事，驚動了台灣上下。不僅外交部、行政院、民進黨立委們22日大動作回應，美國在台協會（AIT）也不斷澄清，顯見此消息的殺傷力之強。港媒卻認為，連AIT都反應那麼大足見不尋常，因美國也曾承諾要力挺越南、阿富汗堅若磐石，最後也是空口說白話、拍拍屁股就走了。

香港媒體《中評社》今（23）日評論指出，外交部22日一早就針對嘉蘭·尼克森所指「毀台計畫」鄭重澄清，重申該消息來源完全未經查證絕非事實，台灣關係穩定，且美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定的支持。行政院院長陳建仁也稱，台美關係史上最好，民眾不要輕信謠言，我們要有信心。

AIT於22日下午也以發言人名義發布聲明指出，美國總統拜登當年親自投票支持《台灣關係法》且持續堅定遵守至今，包括協助台灣自我防衛等，對台灣的承諾「堅若磐石」（rock-solid）。AIT聲明並重申，40多年來，美國的一中政策一直以台灣關係法、三個聯合公報和六項保證為指導。

對此，評論質疑，蔡正元這篇臉書文僅短短不到100字，卻釣出這麼高規格的澄清，可見其威力之猛。不僅驚動中央部會、綠營民代、美國在台協會，就連綠營網軍都紛紛「開工」，卻顯得更為蹊蹺、可疑。就像美國也曾拍胸脯說過力挺越南、阿富汗堅若磐石，但最後還不是撒手走了，可見都是空口說白話。