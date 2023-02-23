中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅14至22日應邀訪問法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，並赴德國出席第59屆慕尼黑安全會議。此行時間節點特殊，正值2月24日爆發俄烏衝突即將滿周年之際。復旦大學歐洲問題研究中心主任、中國歐洲學會副會長丁純分析：「在此情況下，王毅在訪問歐洲國家、出席慕安會期間，通過主動對外闡釋中方在烏克蘭危機等關鍵問題上的立場，有助於消除外界誤解。這種主動展示和出擊對於加強雙邊合作，以及在中歐戰略合作夥伴關係20年的背景下重啟中歐合作，緩解中歐『政冷經熱』狀態起到了積極作用。」

丁純23日在澎湃新聞受訪稱，談及近年來中歐關係發展現狀，歐盟2019年對中國採取「夥伴、競爭者和制度性對手」的三重定位，再加上台海局勢、烏克蘭危機、以及所謂的新疆人權等問題，實際上使得中歐關係呈現出明顯的「政冷經熱」情況。與此同時，歐盟國家內部也存在不同的聲音，部分國家意識到，徹底與美國站在一起，對他們並非有利。

於歐洲而言，俄烏衝突是涉及地區安全的頭等大事，烏克蘭問題已在無形中成為影響中歐關係的「心結」之一。對此，王毅訪歐期間，在不同場合都多次傳遞出強烈訊號－「這場衝突不應再繼續下去了」「中國所做的一切就是勸和促談」。

澎湃新聞報導，自去年2月底俄烏衝突爆發以來，歐洲方面格外關注中國在俄烏衝突中的立場以及中俄關係的緊密程度。對於歐洲而言，烏克蘭問題已成為影響中歐雙邊關係的一個「心結」。臨近俄烏衝突一周年之際，王毅此訪意在進一步向歐方傳遞中方立場，以減少誤解，為當前的俄烏局勢降溫。還專門提到 「我們也呼籲保障民用核設施安全，反對攻擊核電站，我們還將宣導共同反對使用生化武器」。

此外，在與法、德這兩個最具影響力的歐洲「軸心」國政要會見時，王毅均指出中方「主張盡快停火止戰」。他還表示，望德國「為推動局勢降溫發揮建設性作用」；願同法國一道探索政治解決路徑。

丁純認為，中方通過宣介立場，尤其是和法、德、義、荷、匈、烏等國領導人和外交同行會談，使他們對中方、對世界安全，尤其是俄烏衝突中的相關立場、取向、邏輯和關切點及對中的期許相較以前有了進一步瞭解和理解。

即便如此，需指出的是，解開歐洲在烏克蘭問題上的「心結」仍需進一步努力。近日，在美方開始炒作「中國考慮在俄烏衝突中向俄方提供武器支援」後，博雷利也放話稱，若中國向俄援武，那將是（中歐關係）中的一條「紅線」。

「對歐洲來講，頭等大事是俄烏戰爭這一安全問題，不能（讓）普丁贏和讓烏克蘭輸是政治正確，這就使之嚴重依賴美國。」談及博雷利這一表態背後的邏輯，丁純分析稱，美國出於對中遏制戰略需要，指責中國可能對俄出口武器，一方面打壓和警告中國勿輸俄武器，另一方面也以此為由頭變相拉攏歐洲，提高向心力，企圖惡化中歐關係。

丁純由此指出，歐洲在安全為要、不得不倚重美國的背景下，對中國不站邊歐美及所謂「正義與正確一邊」始終懷有一種糾結的心態。