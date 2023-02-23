小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。出口長期在大陸經濟扮演重要角色，但新冠疫情重創大陸進出口表現，2022年第四季每月出口年增率更轉為衰退。今年初，長三角和珠三角的外貿老闆們抱怨，如今大陸已經解封，生產如期恢復，全球疫情趨緩下，但外國客戶的訂單卻久候不至，令其經營陷入困境。

幾個面向呈現出當前大陸外貿的困局，相比疫情期間貨櫃「一櫃難求」的情況，如今各港口周圍卻堆積不少布滿灰塵的貨櫃。以貨櫃輸送量最大的港口之一：深圳鹽田港為例，其承載大陸對美貿易約25％的貨物量，有超過1.5萬名的註冊貨櫃車司機，但目前只約有2千名司機回到工作崗位，占比僅13％。

【1】

隨著全球景氣浮現衰退陰霾，外部需求疲弱使訂單數下滑，令大陸出口從去年第四季轉為衰退。2023年初，即使大陸政府加快解封，但出口的嚴峻挑戰未有緩解，諸多端倪包括貨櫃車司機報到率大減、港口空櫃增加、東南亞國家搶單等因素，令大陸外貿老闆經營陷入困境，頻呼「訂單去哪了？」

【2】庫存打太慢 大摩降評半導體業

半導體族群股價普遍回溫，凸顯市場期望不低，摩根士丹利證券此時觀察到，大陸智慧機銷售有待加強、雲端資本支出也遭下修，一旦市場期待的半導體下半年復甦出現閃失，勢將壓抑股價表現，將族群投資觀點由「加碼」降為「中立」，仍以台積電為最優選。

【3】買權證秒賠2800萬！釣出「避稅陰謀論」

台股22日驚爆權證大咖「胖手指」，一早連結滬深300正2 ETF的「滬深2X凱基26購02」權證，開盤直接以280元天價成交100張，總成交金額高達2,800萬元；依券商進出來看，群益金鼎證-忠孝21日及22日各買賣該檔權證109張，以此研判，買賣不排除是同一人（關係人）。

【4】台企A股掛牌 去年10家創新高

大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，2022年共有10家台企在陸上市，數量創歷年新高，大陸支持符合條件的台企在A股上市。此外，長春化工、光寶科技等多家台企進入大陸綠色製造名單，友達光電、敏華汽車等入選智慧製造優秀場景名單。

【5】華爾街人人砍薪 只有他年薪逆勢漲9％

花旗執行長佛雷瑟（Jane Fraser）去年薪酬高達2,450萬美元，比前一年增長9％。鑑於經濟吹起寒風，高盛、摩根士丹利等華爾街執行長紛紛減薪，佛雷瑟是唯一薪資逆勢調漲的大型銀行領袖。