大陸狗仔「懂瓜呱」日前經常在社群媒體上精準爆料藝人私事而受到大批網友關注，22日他再度爆料一名「3字男演員」趁老婆懷孕時出軌偷吃，還直接公開5大線索，立即引起網友們瘋傳肉搜，而沒多久就被網友推論出可能的對象疑似就是演過《慶餘年》而受到矚目的李子峰。

懂瓜呱昨日在微博上爆料，這名「3字男演員」不僅曾演出過3字爆紅古裝劇，也參加過非常耗體力的真人秀節目，最近甚至還推出一部相當熱門的新戲正在熱播當中，而他的太太也是演員只是名氣沒有他大；過去他曾跟一名女明星談過戀愛，兩人愛情長跑蠻多年，雖然當時女方的名氣比較高，但男演員仍在交往期間內做出不好的事情。

而爆料一出後，網友便將幾個男藝人列為主要對象，其中，最多人猜測的便是在《慶餘年》中受到矚目的李子峰。主要原因是李子峰曾在2015年參加著名體育綜藝《全民加速中》，近日又在電視劇《聽說你喜歡我》中飾演男配角。另外，李子峰最著名的前女友就是女星張天愛，兩人在2012年一路戀愛到2021年，過程中一度論及婚嫁，但最後雙方鬧得不愉快分手，事後也傳出是因為李子峰出軌才導致兩人分開，不過此說法隨即就遭工作室否認。

接著在2021年6月1日李子峰便曬出結婚證並宣布與女演員林籽結婚，兩人還在同年7月於北京開心舉辦婚禮，隔年7月李子峰就宣布老婆順利產子，不過近期不少人發現，兩人的結婚動態已悄悄刪除，雙方也沒有在社交平台上互動，因此再度傳出李子峰疑似婚內出軌的消息。對此，李子峰的工作室到目前為止都沒有任何回應才引起外界好奇。