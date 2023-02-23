大陸央視新聞用戶端23日報導，內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦22日下午發生大面積坍塌，當場有工作人員和車輛被埋，2人死亡、6人受傷、53人失聯，截至23日0：30，只救出兩人，還有51人失聯。救援工作正在緊急進行。

阿拉善盟盟委副書記、盟長李中增稱，救援一直在持續，國家、自治區、阿拉善盟組成的43人專家組，正在現場進一步評估，進一步優化救援方案。截至23日0：30，核實以後還處於失聯狀態的人員是51人。

新華社報導稱，2月23日凌晨，各救援隊伍在內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司集結。

據內蒙古日報報導，事故發生後，自治區黨委書記孫紹騁當即作出部署，要求有關方面迅速組織救援，千方百計減少人員傷亡，盡快瞭解詳情，及時報告，並委託自治區主席王莉霞、常務副主席黃志強即刻趕往現場指揮救援工作。在進一步瞭解最新進展後，孫紹騁對救援工作作出批示，多方調度安排相關工作，並協調航班連夜趕赴事故現場。

23日凌晨2時許，孫紹騁一到事故煤礦辦公區就與應急管理部部長王祥喜、王莉霞和應急救援專家們一起研究救援工作。在現場辦公會上，王祥喜傳達了中共總書記習近平重要指示和總理李克強等大陸中央領導人批示，並就開展搶險救援、嚴防次生災害、做好善後處置、查明事故原因、排查整治重點領域風險等提出指導意見。

孫紹騁說，這起煤礦坍塌事故，事態嚴重，令人痛心，救援工作十萬火急。堅決貫徹落實習近平重要指示精神和李克強等領導人批示要求，在國家工作組的指導下全力做好應急處置工作。一要盡最大努力、以最快速度搜救失聯人員，備足人員力量和救援設備，分秒必爭、連班作業開展搜救。二要科學安全開展施救，確保不發生次生災害。三要竭盡全力救治傷患。四要妥善做好安撫善後等工作。五要盡快查明事故原因，依法依規嚴肅處理。六要及時、準確、權威發布資訊，主動回應社會關切。七要保持指揮體系高效運轉，各有關方面齊心協力做好工作。八要舉一反三在全區範圍內開展安全生產隱患大排查大整治，堅決遏制重特大事故發生，維護社會大局穩定。

自治區領導于立新、代欽和內蒙古軍區副司令員楊國安參加。