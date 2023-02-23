普丁最危險的黨羽

烏克蘭知名政治分析家斯馬特（Jason Jay Smart）說，俄羅斯總統普丁的地位可能受長期盟友—傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）威脅。

據《新聞周刊》（Newsweek）22日報導，斯馬特在《基輔郵報》（Kyiv Post）撰文說，普里格津和克宮間的緊張持續升高，據說這些緊張在普里格津與長期盟友普丁間製造了裂痕。

斯馬特指出，部分人士推測，有鑑於兩人緊張，普里格津可能會認清，俄羅斯政治風向改變，正是自己更上一層樓，擔任俄羅斯總統的契機。他說，普丁自認為，一切都在掌控下，但史上每個獨裁者不都是這樣，直到失手為止，但你很難預測，那一刻什麼時候會到來。

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）公開痛批俄羅斯軍方高層

在俄烏戰爭開打後，瓦格納集團強勢崛起，普里格津甚至公開嗆俄羅斯官員，強調在頓內茨克（Donetsk）區占領烏東鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）是旗下傭兵的功勞。據說長久以來，普里格津一直和俄羅斯國防長蕭依古（Sergei Shoigu）有心結，但克宮搶了攻下蘇勒答爾的戰功，終於引爆他的怒火。普里格津1月在Telegram上寫道，俄羅斯政府軍經常想要搶占瓦格納集團的功勞，他這星期在Telegram上張貼的錄音片段中，也狠嗆蕭依古和俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）。