神明頭上動土！男竊取宮廟神像金牌 警埋伏跟監成功逮人

台北市信義分局五分埔派出所於2月初連續接獲轄內兩間宮廟報案，稱神像上的金牌遭竊，兩間宮廟共被偷走14面金牌，總價值約20多萬，警方獲報後立即擴大調閱周邊監視器，發現一輛可疑機車，便以車追人鎖定一名陳姓慣竊。

專案人員檢具大量事證後，分別向臺北地檢署及臺北地院聲請拘票及搜索票獲准，經長時間跟監埋伏於15日16時許在新北汐止山區一處宮廟內，見時機成熟，出示身分、拘票及搜索票，現場拘提陳嫌到案，隨後帶同陳嫌至其住家進行搜索，並在陳嫌住家查獲毒品安非他命吸食器，檢驗其中殘渣呈現安非他命陽性，經警方訊問，陳嫌對於所竊神像金牌一事坦承不諱，並向警方供稱得手之金牌經銷贓變賣後皆已購買毒品吸食，全案於警詢後依竊盜及毒品危害防制罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

信義分局強調，舉頭三尺有神明，宵小之輩切勿心存僥倖，以身試法；同時也呼籲民眾，接觸毒品乃萬惡之源，拒絕毒品即是拒絕犯罪，如於住家周遭發現任何可疑人、事、物，均可立即撥打110報案專線，警民合作共創安居的生活環境。