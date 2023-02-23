居住正義和建築業的利益永遠兜不攏，顧此失彼能體諒政府的苦處，但政府對建築業有岐視，李文造強調，營建業打趴會讓整個生態鏈都出現問題，屆時政府還是要想辦法救市場，《平均地權條例》修法通過後，房市受到影響，市場已經反應了，依照目前的情形，實在不應該再打房。

至於房市買氣何時會回來？李文造表示，平均地權條例、政策打房都在干擾，最重要的是政經不穩，這項對房市是長期的傷害，就算總統選後恐怕也差不多，藍綠誰上都無法阻止對岸的心態。

此次《平均地權條例》修法中，對市場影響比較大的是預售屋不能轉售，李文造說，這對代銷業者來說波及很大，無論短、長都是空，但對建築業者來說，卻是短空長多的好事。以長虹來說，其實很不喜歡房子不停的換手，投資客賺錢，但是第二手買貴的買方反而把氣發洩在建商身上，對老實經營的建商很不利。

對於土融限18個月內開發，李文造則表示，現在市場就怕房子供給量太多，這條措施根本催促業界加快蓋房，這項規定不然就是要延長時間、不然就是要取消。在升息的腳步下，已處於高利率環境，建商貸款壓力不小，政府應該讓銀行自已衡量，依個別建商的狀況衡量貸款額度，不應該管太多。