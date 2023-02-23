建德工業成立57年，擅長客製化製造各式磨床，尤其平面磨床出貨量全球第一，其他還有立式加工中心、高速立式加工中心、龍門加工中心、電機機械器具、沖床、起重機製造等工具機，用於沖壓模、塑膠模、刀具、機械元件的金屬研磨加工，依客戶對所生產產品的尺寸大小、加工效率和精度加以設計打造，新研發的產品由雲林斗六廠生產後，交由該公司在大陸的兩座工廠及子公司、轉投資公司生產銷售，近年磨床及加工中心產品佔營收比重9成以上。

建德工業產品應用產業遍及航太、國防、機械、電子、模具、生技醫療等製造業，在5G、物連網、雲端大數據等應用發展下，讓傳統生產機具的應用工具朝智慧化加值升級。

公司指出，大陸為全球第一大工具機進口國，中高階工具機仰賴自德國、日本、台灣和瑞士進口，是平價高階工具機主要競逐市場。大陸國家統計局公布2023年1月製造業採購經理指數（PMI），從去年12月的47％上升到50.1％，已回到50％的榮枯線分野之上，組成指標中的生產指數和新訂單指數分別上升5.2和7個百分點，顯示當地製造業景氣和生產需求回暖，對工具機的需求隨疫情解封復甦。

建德工業持續布局海外，在大陸杭州和江蘇南通設廠，杭州1萬坪廠房目前滿載，大陸南通新廠也已經量產，估計3年該廠營運可達巔峰，屆時營收增加2倍。此外，建德工業今年資本支出估計約1億元，規畫在越南建廠，主要因應東協市場當地需求，2024年開始量產。天津和東莞則設立發貨倉庫和維修據點，美國也建立據點。