儘管組織以及防守能力還在，不過籃網控衛班西蒙斯（Ben Simmons）職業生涯一大弱點就是攻擊手段偏少，在小球時代的風潮下，沒有外圍投籃能力是最大致命傷。根據《Heavy Sports》報導，巫師球星畢爾（Bradley Beal）就曾針對西蒙斯的罰球噴起垃圾話，導致後者信心全失。

一位不願具名的東區教練表示，前巫師布魯克斯（Scott Brooks）是首次嘗試使用「駭班戰術（Hack-a-Ben）」的總教練，2017年對陣七六人的一場比賽中，巫師末節把西蒙斯送上罰球線來到24次之多，當畢爾再次對他犯規後，西蒙斯動怒說道：「我已經厭煩你們這些傢伙故意對我犯規，我絕對要把這兩顆罰球投進去，賭5千美元，我說話算話。」

西蒙斯對自己信心喊話，沒想到畢爾在旁火上加油，直接問起「何不將賭金拉高到2萬美元？」，西蒙斯聽完後隨即打鐵一球，只好默默地閉上嘴巴。該場比賽是2017年11月30日七六人主場迎戰巫師，西蒙斯整場比賽罰球次數來到29球，其中只命中了15球，最終費城人以118比113擊退巫師，而西蒙斯該季為新人年，罰球命中率僅有56%。

這名教練還透露，西蒙斯已經對投籃產生恐懼，深怕自己罰球不進或是投出「麵包球」（AirBall）。本季效力籃網，西蒙斯場均出手次數下降到5.6次，每場也只獲得1.4次罰球，低於他在七六人最後3年的5.2次，在後雙星時代，西蒙斯並不足以作為籃網招牌，未來2季高達7800萬美元的薪水，也讓他非常難被交易，西蒙斯若再不振作，買斷可能將是雙方最終局面。