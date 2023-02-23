「防疫女神」賈永婕與德杰建設少東王兆杰結婚20年，育有2女1子，賈永婕經常在社群上分享與老公鬥嘴的生活日常，感情相當好，日前賈永婕夫妻倆飛往日本滑雪意外巧遇啦啦隊女神林襄，而老公也藉此與林襄拍照，沒想到合影時老公一動作惹怒了賈永婕讓她直呼「回台灣罰跪！」

賈永婕昨（22）日在臉書上分享到日本滑雪時巧遇林襄與其他啦啦隊員，更貼出她與林襄一行人的大合照寫下「香香的日本滑雪中毒者」，讓許多網友大讚「香噴噴的照片」、「彼此『襄永』，太美的畫面」、「不同年代的女神…都是女神」。

然而，沒多久後她再釋出老公與林襄他們的合照，當中可見王兆杰站在中間左右手各自與林襄、霖霖相連比愛心，對著鏡頭燦笑，對此，賈永婕相當不爽直言「王董我說拍照可以，誰准你比愛心的，還給我心心相聯到天邊！回台灣罰跪！」之後賈永婕加碼上傳一段林襄與雅涵站在椅子上，隨著音樂大跳應援舞的影片，讓她忍不住笑說「我們滑雪的行程實在太誇張了！大叔嗨翻了！」

貼文曝光後，引來許多網友笑虧「王董 你完蛋了⋯」、「糟糕！王董這先甘後苦，感覺後勁會很可怕」、「王董的眼神已冒出無限愛心」、「羨慕男人真誠發自內心的微笑！！」、「王董完成了男人想要這樣做的夢想」、「顯然放棄求生慾」、「看一下之前的照片，王董只有這2張笑最開心且最真誠」。