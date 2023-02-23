嘉義一名男大生阿明（化名）先前與同學相約到KTV喝酒，其中一名女同學A喝醉，被阿明載回租屋處睡覺，孰料，阿明竟趁著A女醉倒昏睡之際，把手伸進A女衣服內搓揉胸部，還以手指侵入對方下體。嘉義地院審結，依乘機性交罪，處有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，阿明與A女為同班同學，2020年12月間阿明邀約多名同學一起到KTV夜唱，而A女凌晨時已不勝酒力，阿明見狀便載A女回自己的租屋處睡覺，豈料，阿明卻趁機把手伸進A女衣服中撫摸A女胸部2至3次，再指侵對方2至3次得逞。A女全程感受的到阿明侵犯自己，但因酒醉而無力制止，起初A女不敢報警，透過友人及老師的鼓勵下才至警局報案。

對此，阿明稱，當時A女因喝醉而到他家睡覺，與自己同床，但當時他只有在旁邊玩手機，之後就去洗澡睡覺，絕對沒有性侵A女。

嘉義地院審理時，法官發現A女的證述前後一致，並無矛盾，且提及性侵害經過時，出現哭泣、受屈辱的情緒狀態，事發後只要聽到阿明說話的聲音，就覺得焦慮、害怕等，故採信A女說詞，認定阿明說詞只是為了卸責，酌情後依乘機性交罪，處有期徒刑3年2月。可上訴。

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