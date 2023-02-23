台股今（23日）以15463.46點開出，隨後上漲近百點，權值股台積電上漲5元，觸及512元，聯發科漲13元，觸及726元。

台股昨（22日）跌144.23點，收在15418.77點，成交值為2390.05億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超172.06億，自營商賣超59.56億，投信買超9.47億，外資及陸資賣超121.97億。

聯準會周三公布會議紀要顯示，與擔心經濟衰退相比，聯準會更擔心通膨飆升的風險，傾向支持進一步升息，但幾乎所有官員都支持升息1碼，僅有少數人傾向升息2碼。

聯準會鷹中帶鴿，市場反應平淡，美股四大指數漲跌不一，道瓊下跌84.50點（或0.26%）至33045.09點，那斯達克指數小漲14.77點（或0.13%）至11507.07點，標普500指數挫低6.29點（或0.16%）至3991.05點，費城半導體下跌13.87點（或0.48%）至2892.39點。