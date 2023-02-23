網紅鳳梨（吳泓逸）以接地氣的台式直播風格以及幽默搞笑的形象走紅，也與秘書女友歐菈穩交3年，事業愛情兩得意的他日前才自爆說故鄉在泰國，更直言：「是時候回我的故鄉走走了...我的眼角不禁泛起淚水...。」近日他果真做出行動，與歐菈一同赴泰旅遊，豈料，在看知名人妖秀時，豪撒好幾萬元小費，讓女友氣炸痛罵。

泰國芭達雅的「Tiffany's Show，蒂芬妮人妖秀」相當有名，而鳳梨飛往泰國旅遊自然也不可免俗體驗一下當地特色，並於昨(22)日在臉書上更新貼文分享此行的體驗，他表示：「我朋友特別交待我小費給百鈔就好」但當表演者們紛紛湊近、撫摸，並大肆稱讚鳳梨是「Taiwan Superstar」的舉動讓他一時間被迷了心神，拿出一疊千元鈔來大撒幣，遭朋友笑稱：「是Super盤子！」

此外，鳳梨也曬出多張與Tiffany's Show表演者們的合照，只見畫面中多位身穿閃亮禮服的演出者緊貼他的身體，更相當大方的讓他左擁右抱，並互相撫摸身體的各個部位。另外，照片中的鳳梨在燈光的映照下，臉龐看似有些發紅，可見這趟享樂之旅收穫頗豐，讓他深深沉醉其中。

然而，鳳梨的好心情並沒能維持太久，在底下的留言區中自曝：「小費發好幾萬，整路一直被我秘書罵，五吿衰。」讓楊繡惠笑回：「看你很爽喔」並打趣他的臉已清楚反映出心情，而網友們也紛紛笑虧：「鼠薯看起來澀澀的」、「你被他們迷到暈車囉」、「摸的好爽！」