在俄烏戰爭一週年前夕，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅造訪莫斯科，並稱中俄關係堅若磐石。美國國防部警告，若中國深化與俄羅斯關係，提供致命援助，將面臨後果。

王毅在與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）在莫斯科會晤時表示，中俄關係「堅若磐石」，可以在國際變局中經得起任何考驗。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭一週年前夕，王毅此行引發外界關注。美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）今天在例行媒體簡報上被問及對俄中強化關係的看法。

辛赫首先表示，俄中都是主權國家，能做出各自的決定。但她隨後警告，若中國深化與俄羅斯的關係，中國將面臨後果。不過她不願說明後果為何。

她說，目前尚未見到中國向俄羅斯提供致命援助作為戰爭之用，但中國「也沒有從談判桌上拿下」。若中國向俄羅斯提供致命援助，「絕對是誤判」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示，中國正考慮向俄國提供武器以用於戰爭，他還警告北京當局，任何對俄國的供應都會「造成嚴重問題」。

對於布林肯的公開指控，中國外交部發言人汪文斌反駁，美方沒有資格對中方發號施令，中方從不接受美國對中俄關係指手畫腳，脅迫施壓。