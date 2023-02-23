美女主播林佑之因有甜美臉蛋和火辣突出的上圍，被封為「最兇女主播」，2021年她因私下的性感打扮走紅，當時她霸氣回應網友，只是想活成自己喜歡的樣子。沒想到人紅是非多，最近她在IG限時動態自曝美照被盜，還被冠上「金融博士」頭銜，令她無奈只能感謝詐騙集團幫她念完研究所，得到博士學位。

主播林佑之口條清晰，外型出眾，2年前引發網友討論，過去參加2022年美女員工所拍的桌曆，因性感豔麗打扮引來關注，卻也引來負評，對此，林佑之當時無奈解釋，其實不只桌曆照片，自己平時所分享的照片，就常被網友酸「穿得沒有主播該有的樣子」，她澄清，自己不是想跟誰比美比辣，「我只是單純在IG保留檯面上+檯面下『100%的林佑之』」。

林佑之分享被盜圖。（圖／翻攝自jessica0677 IG）

林佑之當時強調，自己工作時絕對盡責、敬業，「上班的我沒有忘記本分，也並沒有靠粉絲牟利，就連業配、通告都沒接。我只想活成我喜歡的樣子，沒有義務活成『社會期待』的樣子」，大批粉絲見此也支持她，後來她又因為拿筷子手勢被網友嗆：「妳為什麼筷子能拿得殘成這樣？有沒有家教啊？」讓她懷疑檢討自己好多天，後來看到到Youtuber阿滴的一句話，「我不覺得我需要討好所有的人」，才逐漸放下釋懷。

林佑之上個月突然閃電曬出婚紗照，讓網友以為她要結婚，她隨即解釋：「即便沒有Mr. right，也能換上一身純白」，只是跟朋友去咖啡店體驗3小時無限換婚紗，自嘲：「看來我真的很想結婚」。昨她分享在網友提醒下，自己成了「海歸金融博士」，令她無奈笑說：「詐騙集團幫我上完研究所和博士班，真是謝囉」。