空軍南區戰管中心一名中尉保防官，在某日排班輪值營區查哨勤務時，因人在營外無法趕回營區，竟私下要求3名士官兵替他偽簽查哨紀錄，軍方接獲檢舉後調查，發現屬實，立即將保防官及3名下屬移送憲兵隊偵辦。檢方偵結，考量鄭等4人認罪，予以緩起訴處分一年，並支付國庫1萬至5萬元不等罰金。

根據判決，服務於空軍南區戰管中心的中尉保防官，輪值2020年6月16日、7月21日及8月9日上午10點至12點營區查哨勤務，但他卻因為在營外，無法及時趕回營區巡簽，於是私下打電話通知2名士官及一名上兵，在哨所巡查表上代簽。

高雄憲兵隊接獲營難人士檢舉保防官不法行為後，派人進行偵辦，經調閱巡查輪值表比對，以及營區人員進出管制紀錄簿後，確認中尉及3名下屬違法，依陸海空軍刑法教唆偽造文書罪、偽造文書等罪，移送橋頭地檢署偵辦。

檢察官調查後認為，被告4人均坦承認罪，審酌涉案情節輕微，並接受單位懲處，予以緩起訴處分1年，中尉需繳交國庫5萬元，接受法治教育2場。其餘3名士官兵則各支付1萬元，接受法治教育1場。