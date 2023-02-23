台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中捷運綠線於2021年4月25日營運後，各界引頸期盼「第二條」即捷運藍線的到來，卻卡在交通部審查遲遲無法開工。在市長盧秀燕2度北上，向新內閣團隊提出訴求後，21日終於通過審查，下一步就是最後的行政院審查階段。盧市長強調對行政院院長陳建仁、副院長鄭文燦的感謝，指出藍、綠線將在台中市區形成十字軸線路網；藍線預計從台中港沿台灣大道一路通到台中火車站，台中交通將大躍進。此消息引熱議，大批網友卻為盧市長感到委屈與不捨。

盧秀燕市長21日在臉書發文，開心宣布：「第二條捷運要來了！台中藍線捷運審查獲佳音！」盧市長強調，市民家人們引頸期盼的「捷運藍線綜合規劃」當天通過交通部審查，下一步就到最後的行政院審查階段。

盧秀燕市長表示，在她兩度北上行政院會提出訴求後，感謝行政院長陳建仁、副院長鄭文燦聽見地方建設與民意，送給台中人一份大禮，她會帶領市府持續爭取行政院儘速核定綜合規劃，早日開工、早日通車。

針對台中捷運藍線，盧秀燕透露，未來的捷運藍線搭配現有的綠線，將在市區交會形成十字軸線的捷運路網，從台中港沿台灣大道一路通到台中火車站，希望讓台中交通路網更完善，市民家人生活更便利、更舒適，大家一起期待更好的台中。

此文湧入約7000個讚、破300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「終於……我哭了！」、「盧市長為了這條捷運，兩次特別上台北去跟綠大官懇求，我們台中人都看在眼裡」、「看到媽媽市長去台北這樣跟陳建仁他們拜託，我們都哭了，非常心疼」、「盧市長的身段柔軟，才能促成中央、地方的一條心」、「捷運藍線未來蓋好後，台中車站將會變成雙鐵共構的車站了！」