一名網友分享，日本人超級猛，下班以後衝居酒屋應酬，喝到半夜12點都還沒散，但隔天早上卻都能正常上下班，怪物體力讓人超佩服；反觀台灣人光是聚餐到9點就快累死，貼文引起網友討論，不少人坦言日韓應酬文化就是這樣，其實很多人都是在硬撐，要不然超商和賣場怎會賣一堆能量補給飲料。

一名男網友昨在PTT上發文表示，晚上12點從日本一間居酒屋走出來，當時還有一大堆日本上班族在裡面吃飯應酬，讓他深感佩服，也很好奇日本人怎麼有辦法應酬到凌晨1、2點才回家，然後隔天又正常起床上班？在台灣只要聚餐超過晚上9點，他隔天上班都會超級疲勞，很好奇日本人怎麼那麼猛。

貼文引起討論，有網友總結出幾個原因，首先是日本人如果不出去應酬，可能也都被留在公司裡面加班，那不如出去應酬聊天；再者就是日人的應酬文化和台灣不同，很少看到會逼酒讓人喝到爛醉的情況。「日本很少逼酒讓你喝到爛醉」、「主體是聊八卦，喝酒是一開始提氣氛跟八卦講多了解渴用」。

但也有網友表示，日韓的應酬文化令人不敢恭維，感覺很多人都是硬撐，沒看到超商架上一堆能量補給的飲料嗎？「韓國人更猛，喝到凌晨才走，隔天早上7點照樣開會」、「硬撐，日韓都是這樣下班喝到掛文化」、「看過無數次日本上班族半夜灌能量飲，通勤時間長，含應酬，一天只睡3小時常態」、「硬撐日韓都是這樣下班喝到掛文化」、「不然日本便利商店擺一堆元氣飲是幹嘛」。

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