目前美股主要指數期貨小漲，道瓊指數期貨漲0.18%，標普500指數期貨漲0.33%，那斯達克100指數期貨漲0.64%。台積電ADR收跌0.92%，但盤後漲1.62%。

與聯準會決策官員與理事們最近幾周一直在傳達的訊息相比，2月會議紀要釋出的信號並不令人意外，市場在會議紀要公布前陷入震盪，但在會議紀要公布後大致持穩，直到尾盤一波賣壓使道瓊指數和標普500指數再度翻黑。

那斯達克指數尾盤成功翻紅，結束連跌3天的低迷走勢。

能源股指數連跌第七天，投資人對未來經濟成長與燃料需求的擔憂使大宗商品價格承壓。

美國各交易所成交量總計為105.8億股，過去20日均量為116.1億股。

標普500指數成分股有4檔創下52周新高、1檔創新低。那斯達克指數成分股有36檔創52周新高、110檔創新低。

★主要指數

道瓊指數跌84.50點或0.26%，收33,045.09點。

標普500指數跌6.29點或0.16%，收3,991.05點。

那斯達克指數漲14.77點或0.13%，收11,507.07點。

費城半導體指數跌13.87點或0.48%，收2,892.39點。

★消息

聯準會1月31日至2月1日會議紀要顯示，「幾乎所有」聯準會官員都同意放緩升息步伐至25個基點。通膨仍「遠高於」央行設定的2%目標，勞動力市場仍舊「非常吃緊」，導致薪資和物價持續面臨上漲壓力。過去三個月取得的通膨數據顯示每個月價格上漲速度有所放緩，但需要更多證據證明在更廣泛的價格上取得進展，才能確信通膨正持續回落。

在央行會議紀要發布之前，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周三稍早提出警告，重申央行對抗通膨的戰爭遠未結束。上周布拉德曾表示，在2月會議上，他與克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）都建議聯準會應升息50個基點，他並表態支持在3月會議升息50個基點，最終利率應升至5.375%，且應以最快速度到頂。

美國10年期指標公債殖利率一度下跌6.3個基點，報3.89%。2年期債息一度跌6.86個基點，報4.654%。

周三紐約期油大跌3.15%，收在每桶73.95美元。布蘭特期油跌2.95%，收在每桶80.6美元。