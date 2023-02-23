OANDA資深市場分析師Ed Moya表示，顯然聯準會已下定決心繼續升息，即使經濟衰退的風險升高，他們也會這麼做。這就是為什麼在消化了會議紀要後，市場會略微走軟。我們將看看股市會怎麼走，但我認為未來幾周應該會偏向下行。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，會議紀要的發布並未改變市場走向，因為投資人仍然堅信聯準會繼續升息不會走太遠，「這不是一個認為聯準會將不得不在6月以後繼續升息的市場。這是一個一直在關注企業獲利、利潤、利潤壓力和利潤壓縮的市場」。

★類股

標普500指數11大類股僅原材料股和非必需消費類股收高，分別漲0.67%和0.52%。房地產股跌1.02%，跌幅最大；其次為能源股跌0.77%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.26%，為7,252.35點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果漲0.29%，微軟跌0.46%，亞馬遜漲1.28%，Alphabet跌0.15%，特斯拉漲1.77%，Meta跌0.56%，網飛跌0.78%。

道瓊指數成分股方面，Salesforce漲1.08%，表現最佳；其次為美國運通漲0.70%。英特爾跌2.26%，跌幅最大；其次為沃爾瑪跌2.10%。

主要晶片股僅輝達和高通收高，分別漲0.48%和0.20%。超微跌0.21%，應用材料跌0.55%，德州儀器跌0.56%，美光跌1.08%，恩智浦跌2.05%，英特爾跌2.26%。

★焦點股

蘋果漲0.29%，收在148.91美元。彭博援引消息人士報導，蘋果在血糖檢測功能開發上取得重大進展，未來可望導入其智慧錶Apple Watch，且該血糖檢測功能的晶片料將由台積電代工。

英特爾跌2.26%，收在25.47美元。由於其PC與數據中心晶片的需求持續放緩，英特爾宣布調降季度股利至每股0.125美元，創下16年來新低，並宣布將縮減大型投資案以保留現金。

科斯塔集團（CoStar Group Inc）跌5.1%，收在72.13美元。該商業房地產資訊與線上房地產市集公司宣布已經終止從新聞集團（News Corp）收購Realtor.com母公司Move Inc的談判。新聞集團收跌3.18%。

Palo Alto Networks暴漲12.5%，收在187.75美元。該網路安全公司上季獲利大幅成長且優於市場預期，同時上修今年獲利預測。

Coinbase跌1.43%，收在61.18美元。該加密交易平台上季營收與損益表現優於市場預期，但用戶持續下滑。

輝達（Nvidia）盤後大漲近9%，該IC設計大廠上季營收與獲利都略高於華爾街預期。

電動汽車製造商Lucid Group Inc盤後重跌11%，其訂單大幅下滑，且2023年產量預測遠落後分析師預期。

★台股ADR

台積電ADR跌0.92%，收86.83美元，換算台股價格為529.73元。

聯電ADR跌0.25%，收8.01美元，換算台股價格為48.87元。

日月光ADR漲0.43%，收6.97美元，換算台股價格為106.31元。

中華電信ADR漲0.78%，收37.62美元，換算台股價格為114.76元。