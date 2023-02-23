吳姓犯嫌等人因窩裡反凌虐同夥，男的遭逼穿女性內衣然後遭毒打的畫面。（簡銘柱翻攝）

吳嫌結合柬埔寨當地犯罪集團，於柬埔寨境內多元經營包含詐欺集團、酒店性交易等多項不法行業，除於臉書、IG等社群軟體以「高薪」、「酒店服務」為廣告，號召不特定女子前往柬埔寨從酒店陪酒工作。（簡銘柱翻攝）

台中市警察局刑事警察大隊偵查第六隊日前積極蒐證，經深入追查，於111年9月陸續拘提吳姓女蛇頭等人到案，並於今年1月間由臺中地檢署以違反人口販運防制法及刑法買賣人口等罪起訴。警方調查時也自犯嫌等人手機內發現，吳姓犯嫌等人因窩裡反，凌虐同夥，男的遭逼穿女性內衣然後遭毒打的畫面，顯見渠等不法集團手段相當兇殘。

台中市刑事警察大隊偵六隊經長期布線蒐證，於111年9月鎖定吳姓犯嫌自柬埔寨入境返國時，於桃園國際機場實施搜索、拘提，經檢察官複訊後認定吳嫌涉人口販運等犯罪嫌疑重大，向臺灣臺中地方法院聲請羈押獲准並羈押達4個月。

吳嫌結合柬埔寨當地犯罪集團，於柬埔寨境內多元經營包含詐欺集團、酒店性交易等多項不法行業，除於臉書、IG等社群軟體以「高薪」、「酒店服務」為廣告，號召不特定女子前往柬埔寨從酒店陪酒工作，入境後隨即以辦理簽證為由，強行扣押護照並要求簽署工作契約，並於女子反悔不願意繼續陪酒工作後，將之轉賣至特定會館強迫賣淫；另以「招待旅遊」等藉口，誘騙被害人出境至柬埔寨，強扣護照、沒收手機並私行拘禁，以此強迫被害人從事「假投資」之電信詐欺。

而警方調查時也自犯嫌等人手機內發現，吳姓犯嫌等人因窩裡反，凌虐同夥共犯等情，顯見渠等不法集團手段相當兇殘，幸好警方即時查緝相關人員到案，避免更多人因此受害。

為加強查緝不法犯罪組織誘拐國人出國，甚至使國人在海外淪為人口販運被害人，遭強迫賣淫或從事犯罪行為，本局積極配合臺中地檢署成立之「加強打擊不法犯罪組織及海外人口販運專責小組」，加強打擊誘騙國人出國之人口販運等不法情事，以澈底瓦解犯罪集團，保護國人免於求職之際遭不法集團危害。