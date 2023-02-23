一名年近40歲的女子，近來因工作環境改為久坐型態，讓她將中餐改為少油或水煮餐，甚至選擇全蔬食餐，除了常感覺吃不飽，體重還在不到2年內快速上升8公斤，且冒出便祕問題。營養師分析後表示，女子多吃蔬食卻偏愛油豆腐等錯誤飲食習慣，導致其瘦身計畫一直沒有明顯效果。

北投健康管理醫院營養師潘富子表示，該女子的飲食踩了3個飲食地雷，例如吃豆製品卻偏愛吃油豆腐、長期無油飲食導致便秘，導致其體重不減反增。

潘富子並表示，幾個常見看似健康的飲食地雷：

1. 降低肉的攝取：

用豆製品來補充蛋白質攝取，但油豆腐、百頁豆腐等製造過程需經油炸，或加入大量油脂，讓人吃下更多熱量。

2. 長期無油飲食：

低油飲食確實有助控制熱量攝取，但低油不代表無油，油脂在身體代謝機能相當重要，可合成人體許多荷爾蒙，並提供細胞與組織的保護作用，適量油脂可幫助腸道蠕動，避免便秘。

3. 全蔬食餐，但喝水量不足

全蔬食餐攝取的熱量較低，但可能導致蛋白質不足，無法提供足夠的飽足感，容易使人覺得飢餓，蔬菜雖含有豐富纖維質，可幫助腸道蠕動，但喝水量不足，仍容易導致便秘。