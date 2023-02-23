會打呼的人睡著就鼾聲如雷，影響另一半的睡眠品質，而打呼、睡眠呼吸中止症對健康都有影響。耳鼻喉科醫師林岱樓就提醒，睡眠呼吸中止症嚴重恐造成窒息，長期下來容易導致心臟、腎臟和其他組織傷害，增加猝死機率，民眾不可輕忽。​

林岱樓在臉書發文指出，打呼最主要的原因是入睡後呼吸道的肌肉張力下降，舌頭往下傾落，使得咽喉呼吸道受到擠壓變狹窄，呼吸的氣流受到阻力，軟顎和舌根震動產生的聲音。​

睡眠呼吸中止症則是睡覺時，上呼吸道（包括鼻咽、口咽及喉部）發生反覆性的塌陷，堵住呼吸道，造成呼吸變淺且費力，嚴重會使氣道完全堵塞而窒息。​

林岱樓指出，單純的打呼，如果沒有其他併發症，生理健康就沒有太多疑慮；但可能在社交生活造成困擾，像是對患者的心理層面或同睡者比較有影響。​

而睡眠呼吸中止症造成的健康及生活問題較顯著。林岱樓說，睡眠本來就是一種身體的自我修復及代謝，短期而言，會影響平日的工作表現及精神；如果處在長期缺氧的狀態，將使血管內皮受損而造成血管狹窄，容易引發高血壓及心血管疾病，長期下來易導致心臟、腎臟和其他組織傷害，增加猝死機率。​

7類人容易發生 睡眠呼吸中止症(製圖/陳友齡)

林岱樓點名7類人容易發生睡眠呼吸中止症：

1、肥胖（BMI＞30）。

2、鼻塞、鼻過敏​。

3、顏面結構異常，如下巴較小或後縮、扁桃腺或懸壅垂過大。​

4、藥物使用，如長期使用鎮靜劑、肌肉鬆弛劑、酗酒。​

5、過度疲勞​。

6、男性​。

7、年紀較大的長者。