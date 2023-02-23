王力宏與前妻李靚蕾離婚後，遭女方毀滅性爆料抖出私生活不檢點，導致形象全毀，連帶重創演藝事業，不過沉寂多時後，日前在美國開唱，為了重返演藝圈試水溫，沒想到現場五千個座位幾乎全滿，還獲得一致好評，可見人氣依舊居高不下，不過有網友分享演唱畫面，只見不僅模樣憔悴，還略顯老態，更被指出撞臉成龍，引起網友熱議。

王力宏今年重啟演藝事業，選在美國拉斯維加斯開唱當復出首站，演唱歷年來膾炙人口的經典情歌，讓台下觀眾聽得如癡如醉，有網友分享當天演唱會面，只見王力宏留著一頭及肩的捲髮，身穿黑色素面T恤搭配牛仔褲，沒有過多的華麗造型，似乎想讓所有人將焦點放在他的歌喉上，不過卻有人發現他不僅神情憔悴，還略顯老態，甚至撞臉影壇大哥大成龍，掀起網友一陣討論。

王力宏美國開唱，憔悴模樣被指撞臉成龍。（圖／中時資料照、微博）

對此，網友紛紛留言：「感覺一下子老了十幾歲」、「我還以為是成龍大哥坐著唱歌」、「昔日的白馬王子變成渣男在唱情歌，讓人完全無法感動」、「為什麼臉突然大了兩圈」、「婚變後狀態已經不如從前了」、「變得好憔悴讓人不捨及心疼」、「臉是不是很明顯的垮掉了」、「生活一塌糊塗似乎也影響到身心」。

王力宏拉斯維加斯演唱會落幕後，口碑繼續延燒，加上推出的兩首新歌也備受好評，主辦單位寛魚國際表示：「各地都來邀約，台灣當然是很重要的一站，正在規劃中，希望今年底前能安排上」，眼見粉絲不離不棄，王力宏感性表示先前像是「摔了一跤」，坦言：「像我去年就不太容易，但如果生命可以改變的話，幸或不幸，我都虛心接受」。