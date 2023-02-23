晶心科技董事長暨RISC-V國際協會董事林志明表示，晶心科在產品設計和協助客戶研發的豐富經驗能快速提升SoC設計團隊將產品推向市場的速度，後續晶心科持續致力於開創計算機產業，基於2022年的成功，期待在2023年為市場帶來更多的創新解決方案。

晶心科2022年在IP產品佈局及業務方面取得顯著的進展，累計商業授權合約已超過450份。其主要客戶包括聯發科(2454)、瑞薩電子、耐能、Picocom、MegaChips、Socionext等世界知名企業集團，以及多家互聯網和行動通訊的世界大廠。在2022年晶心科主要的客戶應用包括人工智慧、資料中心、FPGA、物聯網、MCU、感測器、伺服器、觸控面板、影像處理及無線設備等項目。

近期AI聊天機器人ChatGPT正夯，AI概念股正夯，晶心科也表示，自家在2022年主要的客戶應用，已經包括人工智慧、資料中心、FPGA、物聯網、MCU、感測器、伺服器、觸控面板、影像處理及無線設備等項目。

人才佈局上，晶心科目前工程師人數達350多位，將持續進行人才招聘，以擴展其在台灣和北美的設計中心。為促進RISC-V的長遠發展，晶心2022年也首次進行專門為大專院校學生舉辦的晶心盃RISC-V創意大賽，向學術界推廣RISC-V。