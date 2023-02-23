台灣現正面臨「蛋蛋危機」，農委會主委陳吉仲因此事被罵翻，並為消費者未能及時買到雞蛋道歉。對此，和陳吉仲一樣出身農村的國民黨前立委林郁方表示，他對陳感到非常不滿，也推測，陳能長期擔任農委會主委的原因，是他「忠誠且乖巧」。

林郁方昨（22）日在政論節目《少康戰情室》表示，多數農村很窮、生活條件不好，造成年輕人去都市發展，鄉下生產力變弱，政府最應該照顧的就是那些弱勢者，但卻沒這麼做。

林郁方接著以台南農地種電議題為例，指出一片農地若被拿來種電，該片土地就會有問題，沒辦法用來生產糧食，針對此事，他質疑陳吉仲有沒有出來講過一句話？他並提到，面對台灣農產品無法銷往大陸，陳吉仲應該做的，是出面想辦法，並且告訴政府兩岸關係要改善，農產品才能賣到大陸，農村的生活也才會改善，結果陳只會罵大陸，卻沒有辦法解決問題。

林郁方認為，陳吉仲可以在位子上做這麼久的原因，是因為他對民進黨非常忠誠，且把忠誠凌駕在專業之上，加上陳又非常「乖巧」。最後，林郁方直言，若是內閣要改組，那麼第一個該走的就是陳吉仲。