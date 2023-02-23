尚格酒業繼2019年陸續上市「塔木嶺雙桶」及「塔木嶺雪莉三桶」兩支核心酒款後，去年更嚴選上市無花果與櫻桃風味的「塔木嶺德國黑皮諾紅酒桶」，掀起討論風潮，並熱銷一空；今年全新限量推出「塔木嶺白蘇維濃葡萄酒桶」，及「塔木嶺法國卡本內蘇維濃紅酒桶」，前者榮獲2022 ISC國際烈酒競賽金牌肯定，後者更蟬聯三年(2020-2022)ISC國際烈酒競賽金牌榮耀。

玩桶精神造就多層次品飲 塔木嶺玩轉白酒桶全新上市

塔木嶺白蘇維濃葡萄酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，先置於美國白橡木波本桶，而後以白蘇維濃葡萄酒桶進行二次熟成，口感滑順優雅，散發甘甜果香。加入少許水，層層堆疊風味，帶來檸檬、葡萄柚與烤蘋果派的香甜。 塔木嶺法國卡本內蘇維濃紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，則於法國卡本內蘇維濃紅酒桶二次熟成，在塔木嶺經典花果香的基礎上，增添草莓、覆盆子香調，尾韻濃郁香甜，是一款優美、層次豐碩的威士忌。

塔木嶺白蘇維濃葡萄酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌口感滑順優雅，甘甜果香濃郁。（尚格酒業提供）

塔木嶺法國卡本內蘇維濃紅酒桶於法國卡本內蘇維濃紅酒桶二次熟成，是一款極優美且層次豐碩的威士忌。（尚格酒業提供）

此外，尚格酒業於去年(2022)推出塔木嶺德國黑皮諾紅酒桶，即掀起討論熱潮，迅速完售。酒款蘊含多汁無花果、櫻桃和奶油桃李派，氣味結構溫和，香氣飽滿有酸度。黑皮諾素有「紅酒皇后」之稱，在塔木嶺經典花果香的基礎上，增添了櫻桃、土耳其軟糖、烤甜梨派的氣息。今年限量回歸，讓台灣的消費者感受塔木嶺與葡萄酒桶激盪出的另類風情。

尚格酒業於去年(2022)推出塔木嶺德國黑皮諾紅酒桶，即掀起討論熱潮，迅速完售。（尚格酒業提供）

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