尚格酒業繼2019年陸續上市「塔木嶺雙桶」及「塔木嶺雪莉三桶」兩支核心酒款後，去年更嚴選上市無花果與櫻桃風味的「塔木嶺德國黑皮諾紅酒桶」，掀起討論風潮，並熱銷一空；今年全新限量推出「塔木嶺白蘇維濃葡萄酒桶」，及「塔木嶺法國卡本內蘇維濃紅酒桶」，前者榮獲2022 ISC國際烈酒競賽金牌肯定，後者更蟬聯三年(2020-2022)ISC國際烈酒競賽金牌榮耀。
玩桶精神造就多層次品飲 塔木嶺玩轉白酒桶全新上市
塔木嶺白蘇維濃葡萄酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，先置於美國白橡木波本桶，而後以白蘇維濃葡萄酒桶進行二次熟成，口感滑順優雅，散發甘甜果香。加入少許水，層層堆疊風味，帶來檸檬、葡萄柚與烤蘋果派的香甜。 塔木嶺法國卡本內蘇維濃紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，則於法國卡本內蘇維濃紅酒桶二次熟成，在塔木嶺經典花果香的基礎上，增添草莓、覆盆子香調，尾韻濃郁香甜，是一款優美、層次豐碩的威士忌。
此外，尚格酒業於去年(2022)推出塔木嶺德國黑皮諾紅酒桶，即掀起討論熱潮，迅速完售。酒款蘊含多汁無花果、櫻桃和奶油桃李派，氣味結構溫和，香氣飽滿有酸度。黑皮諾素有「紅酒皇后」之稱，在塔木嶺經典花果香的基礎上，增添了櫻桃、土耳其軟糖、烤甜梨派的氣息。今年限量回歸，讓台灣的消費者感受塔木嶺與葡萄酒桶激盪出的另類風情。
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