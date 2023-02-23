NBA全明星周已經結束，每支列強將在下半季上緊發條，朝著季後賽努力邁進，而在交易大限前重磅加盟太陽的超級球星杜蘭特（Kevin Durant），將迎來自己在新東家的首秀，幫助太陽朝著總冠軍邁進，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，杜蘭特預計在台灣時間3月2日客場面對黃蜂時復出，也是他暌違近2個月後首場正式比賽。

為了得到杜蘭特，太陽幾乎以梭哈方式送走米凱布瑞吉斯（Mikal Bridges）、卡麥隆強生（Cam Johnson）等潛力股，外界認為板凳深度不足將會阻擾太陽奪下冠軍，不過球員似乎不擔心這個問題，主力控球保羅（Chris Paul）就表示，杜蘭特的經驗及團隊意識，將會很快融入太陽當中，會讓陣容變得越來越好。

34歲的杜蘭特本季仍維持高效得分表現，場均能攻下29.7分、6.7籃板及5.3助攻，投籃命中率是驚人的55.9%，不過自從1月9日對陣熱火的比賽傷到內側副韌帶後，杜蘭特一直高掛免戰牌至今，也讓他連續4年缺席年度盛會全明星賽。

先前有報導稱，杜蘭特最早回歸日期是27日對陣公鹿的比賽，不過一回歸就得碰上高居東區第2的對手似乎壓力過大，面對弱旅黃蜂復出是較為合理的選擇。歷經開季低潮後，太陽目前已經爬上西區第5的位置，距離第2的灰熊僅有4場半差距，有了杜蘭特的助陣，太陽有望將名次再推高。