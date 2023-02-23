邊境大解封，不少民眾瘋出國，一名網友表示，日本綜藝節目，安排兩組藝人到台灣和南韓旅行，在台灣玩的藝人離台前意猶未盡地說，「之後還要再來」；去南韓的藝人在南韓拍攝期間不經意說出「好想去台灣」，節目最後要來賓投票，結果台灣勝出，令他不敢置信，將其PO上網，網友也點出台灣贏南韓的關鍵原因，包括台灣食物比南韓好吃和日本仇韓。

原PO昨（22）日於PTT八卦版指出，某日本綜藝節目，讓4名藝人兩個人一組，分成兩組人馬，分別到台灣、南韓旅行。被分配到台灣的藝人收到節目組給的台灣旅遊書，每一頁都是各式各樣的小吃、餐廳和按摩店，他說看到這兩名日本藝人像玩瘋了一樣，興奮到不行，搭機離台前，還在北市中山區的酒店喝一杯，邊喝邊說之後一定要再來台灣。

原PO表示，被分配到去南韓的兩名藝人的行程是節目組安排好的，兩人在當地做美容後，竟脫口說出，「比起來南韓拍節目，還是好想去台灣喔！」節目的主持人來賓投票，結果台灣大贏南韓，令他不敢信。

貼文曝光，吸引網友熱烈討論，「台日友好」、「以吃得來講，南韓沒得比」、「以美食來說，南韓真的沒辦法比」、「南韓哪有什麼美食，狂輸台灣吧」、「南韓真的無聊東西難吃」、「南韓真心無聊，我爸媽去了也覺得失望」、「南韓食物真的沒料，但是衣服很便宜」。

也有人點出台灣贏南韓的主因，「日韓相看兩討厭」、「日韓就新仇舊恨，落地快樂少一半」、「純粹因為日本討厭南韓而已」、「日本仇韓又不是一兩天的事了，台灣真的不要想太多」。

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