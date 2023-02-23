藝人炎亞綸有「地質學家」封號。(中時資料照)

全台鬧蛋荒，雞蛋供不應求引發民怨，許多藍營民代也陸續分享超市買不到蛋的照片。對此，藝人炎亞綸日前稱他最近每天都吃到蛋，並直言「怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？」媒體人朱凱翔昨(22)日則依此造3句子狠酸炎亞綸。

臉書粉專「雞律委員會」21日發文指出，「有些人真的很北七，如果我去便利商店買巧克力麵包，結果貨架上沒有的話，我會再換一家，或是今天吃別的，不是拍照然後說『全台灣都缺巧克力麵包！』」該文引來炎亞綸留言，並稱「啊我最近每天都吃到蛋，是不是幻覺啊？」接著表示「啊就故意的啊～怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？」

對此，朱凱翔昨在其臉書粉絲專頁「不演了新聞台」則依樣造了3個句子，包括「我每天開燈都會亮，台灣哪有缺電？」「我每天都有水洗澡，台灣哪有缺水？」「我每天都看到幼兒園裡有小孩，台灣哪有少子化？」並諷刺炎亞綸的發言水準，近乎智障。

該文引來許多人回應，表示「我每天睡到自然醒，台灣哪有人睡眠不足？」「人家十大傑出青年耶。」「我住在雞蛋的原產地，每天還是維持在有蛋吃的平淡又奢華的生活，對於缺蛋的大都市確實需要一些同理心和想像力。」「好精準！一針見血 ！可能他雖然會說話，但是缺乏國文程度和邏輯力。」

另外，由於炎亞綸2015年提出「下雨造成地震說」被調侃為地質大師，因此國民黨台北市議員鍾沛君諷刺表示「你不要對地質學家這麼嚴格好不好！！！」也有網友酸「他地質系又不是雞蛋系，不要太不滿。」