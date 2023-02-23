日本放送協會NHK近日爆出一名年輕女主播遭人跟蹤，半夜還被一名男子非法入侵，沒想到後來才發現該名男子竟是有「體育轉播王牌」之稱的男主播船岡久嗣，當晚船岡久嗣發現女方報警時，情急之下竟從3樓直接往下跳，被送往醫院治療，讓眾人相當震驚。而他被警方逮捕的狼狽畫面也隨之曝光。

據日本媒體《日刊體育》（日刊スポーツ）21日報導，《NHK》札幌放送局的47歲體育新聞已婚男主播船岡久嗣有2個孩子，但他仍涉嫌於17日（五）深夜，尾隨一名20多歲女主播位在東京的住家。搜查人員指出，船岡跟蹤被害女性後，在女性返家正要關上門時，強行把門打開並闖入家中，結果被該名女主播的男性友人報警處理，沒想到船岡久嗣竟在情急之下從3樓的公共區域往下跳，因此摔個頭破血流被送往醫院治療，住院2天出院後，他也遭警方逮捕移送地檢署，超狼狽的畫面也因此曝光，徹底斷送他的播報事業。

據了解，出身於北海道的船岡久嗣，畢業於名校早稻田大學，1999年進入NHK工作後就以轉播運動賽事為主，過去曾轉播過東京奧運開幕式、平昌奧運與北京奧運的花式滑冰、溫布頓網球、大相撲等各大賽事，在當地小有知名度，但從去年開始他便被調去NHK的北海道札幌台。沒想到近日到東京出差的他，竟發生跟蹤且跳樓的事件，讓眾人震驚不已。有報導中指出，他與該名女主播其實早就認識，他才會大老遠從北海道飛來東京，加上當時現場有2男1女，因此也很有可能是感情糾紛。

不過，NHK承認的確有跟蹤、騷擾一事，並將對船岡久嗣提出懲處，但因新聞爆出後眾說紛紜，各種謠言也尚未獲得證實，只能待調查結果出爐才能知道真相，但目前已引起大眾高度關注。