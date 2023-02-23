威力彩連10槓，今（23日）頭獎上看10億，命理師楊登嵙分享開運訣竅，可拉拉耳朵、動動鼻子方式，就能累積財氣來旺磁場，也提到今日可在下午3點至5點和晚上7點至9點（投注時間為8點結束），前往北方的彩劵行購買彩劵，就有機會獲財神眷顧，並點名生肖屬牛、豬、龍、猴的人財運旺，可好好把握。

據《ETtoday新聞雲》報導，楊登嵙說，今（23日）生肖屬牛、豬、龍、猴的人財運超旺，如想更加強運勢，可穿著藍色或黑色系的衣服，象徵用幸運色點燃財氣，就能提升中獎機率。

楊登嵙指出，有2個最佳時辰為下午3點至5點和晚上7點至9點（投注時間為8點結束），不管當天是在家裡或公司，可依照所在位置為中心點，前往北方的彩劵行購買彩劵，就有機會獲得財神爺眷顧。

楊登嵙分享，今年為水兔年，可用「一六共宗水」開運法來累積財氣、旺磁場，可利用動動鼻子、拉拉耳朵，象徵讓氣場動一動，就能讓新的一年好運旺旺來。