陸軍東指揮部清晨發生士兵持槍自戕意外。一名王姓上兵今天上午7時許在勝利據點站哨時，趁哨長不注意時，持步槍朝頭部自戕，哨長在現場被槍聲驚嚇後查看，發現王員已倒臥在血泊當中，立刻通報戰勤中心呼叫救護車，但救護人員抵達時，發現王員已無生命跡象，目前已報請地檢署相驗。軍方正在調查王員自戕原因。

對此， 陸軍東引地區指揮部表示，所屬王姓上兵於今（23）日上午7時許執勤衛哨時自我傷害已遂；案發後，單位已立即封鎖現場，並通報東引警察所到場，現由陸軍司令部派遣專案小組赴東引，配合連江縣地方檢察署調查。

東引指揮部對此表達哀痛與不捨，除全力配合檢警調查，釐清案情，並指派高階幹部聯繫家屬，全力協處後續事宜；另將持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

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