63歲香港女星鍾楚紅1979年參選香港小姐出道，由於外型出眾被譽為「東方瑪麗蓮夢露」，如今淡出螢光幕多年的她，近年來經常與朋友相約遊山玩水，日前迎來63歲生日的她，大方曬出高清自拍照，不避諱地將自己最真實得的狀態公開，讓許多網友大讚她即使老去依舊美。

鍾楚紅19日正好迎來她63歲生日，而她也在微博上發文寫下「在京那巴多岸河上，謝謝大家的祝福」並曬出自拍及風景照，當中可發現她未使用美顏相機，將她最真實的樣貌呈現出來，雖然在她的眼睛周圍仍看得出細紋，但她的膚況相當好，且面對著鏡頭露出燦爛自信笑容的她，讓網友大讚她風韻猶存「美人美景」、「喜歡這種自然老去的美，還是那麼的魅力四射」、「大美人就是大美人傾國傾城」。

鍾楚紅63歲生日發出高清自拍照。（圖／截圖自微博）

事實上， 19歲的鍾楚紅在母親的安排下參加香港小姐選美，被外界稱為「最美艷港姐」，之後轉戰戲劇圈成績也相當亮眼，更與周潤發合作演出多部電影，其中《秋天的童話》更讓她獲得金像獎最佳女主角提名，並奪下亞太影展影后。

然而，她的感情世界也備受關注，雖然她曾與多位男星傳出誹聞，但天王劉德華在過去受訪時表示，鍾楚紅是願意為愛犧牲，全心全意照顧她愛的男人，更直言鍾楚紅是他最想娶回家的女性，能娶到她的男人非常幸運，然而，鍾楚紅在1991年與廣告界才子朱家鼎結婚，婚姻生活相當美滿羨煞不少人，但朱家鼎卻在2007年因罹患大腸癌病逝，而鍾楚紅至今未再嫁。