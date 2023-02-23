國民黨立委李貴敏。（圖／取自李貴敏臉書）

立法院21日三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，即「普發現金條例」，每人可發6000元。擁有台、美雙律師資格的國民黨立委李貴敏卻痛批，6000元距藍營主張的10000元整整差了4000元，這不僅缺乏「還稅於民」的誠意，反而政府還「做莊抽頭」，用國會暴力通過特別條例，在在充滿了政治算計。

李貴敏在臉書發文表示，立法院會三讀通過每人普發6000元現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，但必須嚴重譴責民進黨政府，始終不願面對社會大眾引頸期待的「還稅於民」，也不願接受國民黨主張的普發現金10000元，反而政府做莊抽頭後，變成了人民僅能領到6000元，最後還透過國會暴力通過特別條例，在在充滿了政治算計，導致原是美事一樁的全民共享經濟成果，卻成了多輸局面，實在讓人遺憾。

李貴敏痛批，民進黨政府的財政紀律不彰，早為人詬病。尤其是特別預算常態化的作法，執政幾年以來，已經編了13次的特別預算，金額高達2兆4000多億，實在讓人怵目驚心，強行向子孫借錢的手法，更是一種世代剝削。

對此，李貴敏強調，她從前年就提醒，行政部門有稅收超徵的情況，加上為應付後疫情時代的國際經濟蕭條，應參考世界先進國家實施還稅於民的措施，但民進黨官員毫無反應、置之不理。本來普發現金10000塊給老百姓，早在去年底很快就可以落實，行政部門還是沒有動作，顯然是個無為、無能、無感、無知的「四無」政府。