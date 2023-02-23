興櫃股星宇航空近期成為投資人熱門焦點，從13日起的6個交易日大漲166%，股價從19元衝上最高50.5元的歷史新高價，但21日與22日出現劇烈震盪，昨更一度大跌超過20%，讓不少人面臨虧損，有網友自稱，買在頂樓，一天就賠了900萬，不知道該如何告知家人。

星宇從13日的開盤價19元起漲，連續6個交易日上漲，最高在20日觸及50.5元，漲幅達166%，21日結束漲勢，出現上下高達近50%的巨震，最終下跌5.65元（或12.57%）收在39.3元，均價為42.03元。

昨（22日）星宇再受到現金增資與櫃買中心公布注意交易資訊，從22日起5個交易日單筆買賣10張以上或單日30張以上都要先付款、圈存等因素影響，股價一度重挫20%。

星宇有如雲霄飛車的走勢讓許多股民吃不消，甚至成立自救會，社群論壇Dcard上也有人發文「星宇災情回報處」引起討論，有網友哀號，「一天就賠了900萬，買在頂樓，不知道該如何告知家人。」

還有人表示，「昨天開盤35買5張，今天看到47果斷跳機，小賺6萬」、「早上一開盤就要賣了，呼，這雲霄飛車太刺激，賺78,709元、獲利率18.51％」、「賠11萬，哈哈，賣了，畢業」、「昨天買，今天48.4、50張出場，賺一台vios。」

星宇官方昨晚出面表示，股價漲跌不是星宇能夠影響，市場有市場的機制，並呼籲股民理性投資，以合理的價位買進，此外，星宇也強調，董事長張國煒持股一張未賣，員工申讓股票也依規定進行，並非倒貨。然而此宣言無法幫助星宇股價止跌，今（23日）早盤一度下跌超過5%。