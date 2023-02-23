買房看價格、地段、生活機能等條件，樓層也很重要。一名網友好奇提問，他發現有大樓才剛蓋好1年多，卻有很多2樓物件被屋主拋售，原因是什麼？許多人分享住2樓的缺點，卻也有內行人透露，買2樓「其實很好賺」。

原PO在批踢踢發文，說他看到一棟新大樓，房子蓋好未滿2年，卻有很多位在2樓的物件被丟出來賣，但該棟大樓的1樓並沒有店面，讓他十分不解，「有沒有現在住2樓的人，分享一下」。

許多人把問題指向大樓管線，「2樓超爛，馬桶、排水孔塞過一次，發誓再也不買」、「除非預算有限，不然至少買3樓以上」、「2樓還有噪音問題，就算不靠馬路，中庭有時也很吵」；也有人指出，現在很多設計都是獨立管線，2樓已不會有堵塞問題。

內行人揭露，入手2樓其實很便宜，若平均單價30萬，2樓可能只要8折，待完銷後混水摸魚，別人用31至33萬賣，他開27萬成交，就賺到爽了，所以持有時間特別短，因為要賺價差。